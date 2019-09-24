Retro Holding выполнит подрядные работы для Сумгайытского госуниверситета на 295 тыс. манатов

Сумгаитский государственный университет заключил 4 контракта с Retro Holding на выполнение подрядных работу на общую сумму 294,972 тыс манатов.

Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, Retro Holding проведет текущие ремонтные работы в здании университета. Сумма контракта - 49 тыс. манатов.

Кроме того, Retro Holding проведет в университете комплекс работ по коммунальным и коммуникационным сетям (стоимость48,9 тыс. манатов), работы по благоустройству (114 тыс. манатов), реконструкцию главного входа первого корпуса (83,072 тыс. манатов).

Х.Насирзаде