Частота авиарейса Баку–Шарм-эль-Шейх весной 2020 года удвоится

Частоту авиарейса Баку – Шарм-эль-Шейх весной 2020 года планируется увеличить до двух раз в неделю, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава египетского филиала Selfie Travel Хатем Кенауи.

«В наших планах увеличение частоты полетов до двух раз в неделю. Ориентировочные сроки увеличения количества прямых рейсов – весна следующего года, после праздника Новруз в Азербайджане»,- сказал Кенауи.

По его словам, удваивание частоты полетов обусловлено спросом этого направления в Азербайджане.

«С момента открытия первого рейса (18 июля 2019 года – ИФ) из Баку в Шарм-эль-Шейх перевезено порядка 2 тыс. азербайджанских туристов», - сказал он.

Кенауи также отметил, что средняя наполняемость борта за указанный период составила 85%.

Прямой регулярный рейс Баку–Шарм-эль-Шейх выполняется каждый четверг с 18 июля 2019 года на авиалайнере Boeing 757-200 авиакомпании SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы, под туристическим брендом Sunday Airlines.

Периодичность туров составляет от 7 до 14 дней.

Заместитель директора по продажам бакинского представительства Selfie Travel Валентина Харахордина, комментируя «Интерфакс-Азербайджан» первый рейс по этому маршруту, отметила, что летная программа авиарейса уже продлена на зиму, поскольку есть запросы по бронированию вплоть до Нового года.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейха в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по данному маршруту в силу слабой заполняемости рейса. С тех пор стороны вели обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.

Ф.Исазаде