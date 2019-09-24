МВФ призывает Азербайджан ускорить вступление в ВТО

Международный валютный фонд (МВФ) призвал правительство Азербайджана ускорить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).
«Вступление в ВТО повысит конкуренцию на внутреннем рынке Азербайджана и будет способствовать диверсификации экономики», - говорится в материалах МВФ, полученных агентством "Интерфакс-Азербайджан".
Кроме этого, фонд отмечает сохраняющиеся структурные барьеры для развития частного сектора в Азербайджане. "Несмотря на проведенные реформы, рост частного сектора в Азербайджане все еще ограничен слабым институтом управления, ограниченным доступом малых и средних предприятий (МСП) к кредитам, неэффективным рынком труда, концентрацией экспорта (в нефтяной сфере - ИФ), ограниченной конкуренцией и значительными пробелами в знаниях и навыках", - указывает фонд.
"Роль государственного сектора остается высокой, и поддержка, оказываемая госпредприятиям, вытесняет инвестиции, которые больше стимулируют рост. Результатом является высокая неформальная занятость, ограниченные прямые иностранные инвестиции, слабое развитие МСП, а также низкая производительность", - говорится в материалах.
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.
Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.
А.Мамедов
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