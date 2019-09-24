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Социум 24.09.2019 12:01

Минтруда Азербайджана направит более 4 млн манатов на покупку квартир инвалидов Карабахской войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит более 4 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и членов семей-шехидов.

Согласно материалам www.tender.gov.az министерство для этого подписало 4 контракта на общую сумму 4 млн 51,05 тыс. манатов.

С ЖСК «EVRO İnsaat» подписан контракт на сумму 1 млн 222,65 тыс. манатов, с ООО «Unistone» - на 955,26 тыс. манатов.

Кроме того, подписаны два контракта с физическими лицами: на 936,456 тыс. манатов и 936,675 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНТРУДА, КВАРТИРЫ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]