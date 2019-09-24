Минтруда Азербайджана направит более 4 млн манатов на покупку квартир инвалидов Карабахской войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит более 4 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и членов семей-шехидов.

Согласно материалам www.tender.gov.az министерство для этого подписало 4 контракта на общую сумму 4 млн 51,05 тыс. манатов.

С ЖСК «EVRO İnsaat» подписан контракт на сумму 1 млн 222,65 тыс. манатов, с ООО «Unistone» - на 955,26 тыс. манатов.

Кроме того, подписаны два контракта с физическими лицами: на 936,456 тыс. манатов и 936,675 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков