Потомки Иреванских ханов посетили в Баку выставку наследия своих предков - российская газета

Потомки Иреванских ханов Амир Али Сардар Иревани с семьей и родственниками в августе текущего года посетили выставку «Шедевры истории», состоящей из Азербайджанской и Восточной коллекции Национального Музея Грузии в Баку в Центре Гейдара Алиева.

«Несколько лет назад в Национальном Музее Грузии были обнаружены и доставлены в Баку многочисленные артефакты, вывезенные в Тбилиси русскими войсками после взятия Иреванской крепости в 1827 году»,- говорится в статье азербайджанского политолога Фуада Ахундова, опубликованного в российской «Независимой газете».

В своей статье автор рассказывает об истории строительства сефевидским полководцем Ревангулу-ханом Эриванской крепости и города в 1504-11гг, в честь которого и были названы крепость и город - Реваном (Иреваном).

«Много веков спустя в российской традиции город стали называть Эриваном или Эриванью. Этот факт констатирует и Большая Советская Энциклопедия, в которой отмечается, что Эривань в 1936 году переименована властями Армянской ССР в Ереван. (Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012)»,- отмечает Ахундов.

Политолог отмечает, что на выставке в трех экспозиционных разделах представлены образцы азербайджанского искусства эпохи Каджаров, коллекция вещей, утвари и картин из комплекса Сардарского дворца Иреванского (Эриванского) хана и редкие фотодокументы из архива пионера русской фотографии Дмитрия Ермакова (1846–1916 годы) о Эриванском ханстве. Всего в экспозицию вошло около 300 экспонатов.

«Потомки Иреванских ханов посетили Центр Гейдара Алиева, где проводится выставка наследия Иреванских ханов. Здесь им были показаны уникальные артефакты Иреванских ханов. Амир Али Сардар Иревани высказал глубокую благодарность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и директору Фонда Гейдара Алиева Анару Алекберову за вклад в сохранение и популяризацию истории Иреванского ханства, и высказал готовность всесторонне оказывать поддержку в этом благородном деле»,- отмечает автор.

В статье отмечается, что в ходе визита в Азербайджан потомки Иреванских ханов посетили дворец ханов и исторический центр в Шеки, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие достопримечательности. Кроме этого, они побывали в Гяндже где посетили средневековые постройки, мавзолей азербайджанского поэта Низами Гянджеви, мечеть шаха Аббаса, погребальный комплекс последнего правителя Гянджинского ханства Джавад-хана и другие памятники средневековой архитектуры.

Ф.Исазаде