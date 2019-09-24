В Баку проходит Неделя российских фильмов

23 сентября 2019 года в киноцентре «Низами» состоялась церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане. Она организована Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Азербайджанской Республики, продюсерским центром «Кинофест», киноцентром «Низами» и Центром современного искусства «YARAT».

Неделя российских фильмов в Азербайджане проводится в пятый раз. В этом году представлены самые новые фильмы разных жанров – приключения, комедии, драмы, военные, мелодрамы и другие, которые показывают всю палитру современного российского кинематографа.

В мероприятиях Недели российских фильмов принимают участие известные кинематографисты, среди которых режиссеры Анар Аббасов, Ким Дружинин, Сергей Ливнев, сценарист и актер Дмитрий Бедарев, продюсер Георгий Малков.

На открытии вечера выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и генеральный директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин.

Состоялся показ художественного фильма «Битва» (2019 год) молодого режиссера, уроженца города Баку Анара Аббасова. Он повествует об уличном танцоре, который в силу обстоятельств теряет слух, но сила духа и любовь к танцам возвращает его на сцену. Картина удостоена гран-при VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».

В открытии Недели приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку.