Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

24.09.2019 12:37

В Баку проходит Неделя российских фильмов

23 сентября 2019 года в киноцентре «Низами» состоялась церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане. Она организована Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Азербайджанской Республики, продюсерским центром «Кинофест», киноцентром «Низами» и Центром современного искусства «YARAT».

Неделя российских фильмов в Азербайджане проводится в пятый раз. В этом году представлены самые новые фильмы разных жанров – приключения, комедии, драмы, военные, мелодрамы и другие, которые показывают всю палитру современного российского кинематографа.

В мероприятиях Недели российских фильмов принимают участие известные кинематографисты, среди которых режиссеры Анар Аббасов, Ким Дружинин, Сергей Ливнев, сценарист и актер Дмитрий Бедарев, продюсер Георгий Малков.

На открытии вечера выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и генеральный директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин.

Состоялся показ художественного фильма «Битва» (2019 год) молодого режиссера, уроженца города Баку Анара Аббасова. Он повествует об уличном танцоре, который в силу обстоятельств теряет слух, но сила духа и любовь к танцам возвращает его на сцену. Картина удостоена гран-при VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».

В открытии Недели приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]