Южная Корея объявила о новой стипендиальной программе для студентов из Азербайджана – Минобразования

Южная Корея во вторник объявила о новой стипендиальной программе на 2020-2021 учебный год, сообщает пресс-служба Минобразования Азербайджана.
Образовательная программа бакалавра рассчитана на 5 лет (один год языковая подготовка, 4 года - обучение).
В Минобразования отметили, что программа охватывает ежемесячную стипендию в 900 тыс. южнокорейских вон (1,281 тыс. манатов по текущему курсу – ИФ), а также плату за обучение, курсы по языку, транспортные расходы, расходы на проживание и страховку.
Согласно информации, стипендия бакалавра рассчитана на одного студента. Обучение будет проходить на английском языке.
В программе могут участвовать лица, родившиеся после 1 марта 1995 года.
Лица, заинтересованные в участии в данной программе, должны отправить соответствующие документы в посольство Южной Кореи в Азербайджане до 18 октября текущего года.
Телефоны для справок: (+99412) 596-79-01 (внутр.3), (+99412) 596-79-04. Электронный адрес: [email protected].
Х.Насирзаде
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