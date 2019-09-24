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Наука и образование 24.09.2019 12:46

Южная Корея объявила о новой стипендиальной программе для студентов из Азербайджана – Минобразования

Южная Корея во вторник объявила о новой стипендиальной программе на 2020-2021 учебный год, сообщает пресс-служба Минобразования Азербайджана.

Образовательная программа бакалавра рассчитана на 5 лет (один год языковая подготовка, 4 года - обучение).

В Минобразования отметили, что программа охватывает ежемесячную стипендию в 900 тыс. южнокорейских вон (1,281 тыс. манатов по текущему курсу – ИФ), а также плату за обучение, курсы по языку, транспортные расходы, расходы на проживание и страховку.

Согласно информации, стипендия бакалавра рассчитана на одного студента. Обучение будет проходить на английском языке.

В программе могут участвовать лица, родившиеся после 1 марта 1995 года.

Лица, заинтересованные в участии в данной программе, должны отправить соответствующие документы в посольство Южной Кореи в Азербайджане до 18 октября текущего года.

Телефоны для справок: (+99412) 596-79-01 (внутр.3), (+99412) 596-79-04. Электронный адрес: [email protected].

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРЕЯ, УНИВЕРСИТЕТ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]