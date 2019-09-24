Лидер лейбористов после постановления Верховного суда усомнился в способности Джонсона оставаться премьером Великобритании

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во вторник, после постановления Верховного суда Великобритании, предложил премьер-министру Борису Джонсону подумать над тем, может ли он занимать свой пост.
"Я предлагаю Борису Джонсону... подумать над своим положением", - сказал Корбин на конференции Лейбористской партии.
"Оно (постановление суда - ИФ) показало, что премьер действовал неправильно в том, что касалось приостановки работы парламента, и продемонстрировало его презрение к демократии и его злоупотребление властью", - отметил он.
Корбин отметил, что нынешнее развитие событий может привести к тому, что Борис Джонсон станет премьер-министром, который меньше всех в британской истории занимал этот пост.
Лидер лейбористов добавил, что направит спикеру британской палаты общин Джону Беркоу призыв незамедлительно возобновить работу парламента.
Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.
При этом в постановлении Верховного суда подчеркивалось, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.
Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.
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