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Регион 24.09.2019 16:30

Ирану следует принять меры для урегулирования кризиса в регионе - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к иранскому президенту Хасану Рухани с призывом, чтобы Иран помог в урегулировании кризиса в регионе, так как возможностей для снижения напряженности в регионе становится все меньше, сообщила во вторник канцелярия Макрона.

"Президент сказал, что в сложившейся ситуации способов для снижения эскалации мало, но это (снизить напряженность - ИФ) как никогда необходимо, и для Ирана настало время изыскать эти способы", - говорится в заявлении канцелярии президента Франции.

Представитель Ирана в ООН Алиреза Мир-Юсефи в свою очередь сообщил, что "обе стороны обсудили пути сохранения иранской сделки, двусторонние отношения и новую инициативу президента Рухани для региона".

Ожидается, что Макрон проведет во вторник переговоры по Ирану с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что предложения по решению проблем безопасности Ормузского пролива и Персидского залива Тегеран изложил в программе под названием "Мирная инициатива Ормуза".

"Эта программа (разработана - ИФ) не только для обеспечения безопасности, но и для решения других вопросов региона", - сообщил Рухани в понедельник журналистам перед отправлением на ГА ООН.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

В августе президент США Дональд Трамп попросил Францию не посылать Ирану "противоречивых сигналов", тем самым вмешиваясь в политику США.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]