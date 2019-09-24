Путин и Мадуро обсудят российско-венесуэльские отношения, тему вмешательства третьих стран в дела латиноамериканских государств - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудит на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро различные аспекты двусторонних отношений и региональную проблематику в контексте вмешательства третьих стран в дела ибероамериканских государств, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Двусторонние отношения. Самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться. Конечно же, (президенты) обменяются мнениями и о региональных делах, прежде всего, ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих лиц, третьих государств", - сказал Песков журналистам во вторник.