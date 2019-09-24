Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.09.2019 16:41

Путин и Мадуро обсудят российско-венесуэльские отношения, тему вмешательства третьих стран в дела латиноамериканских государств - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудит на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро различные аспекты двусторонних отношений и региональную проблематику в контексте вмешательства третьих стран в дела ибероамериканских государств, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Двусторонние отношения. Самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться. Конечно же, (президенты) обменяются мнениями и о региональных делах, прежде всего, ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих лиц, третьих государств", - сказал Песков журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


Похожие новости


Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву Визит министра нефти Венесуэлы в РФ может состояться в начале октября Путин отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на "российских штыках" Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн Путин распорядился поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]