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СНГ 24.09.2019 20:32

Итальянский премьер не усматривает деструктивного влияния РФ на политическую жизнь Европы

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте не считает, что Москва каким-либо образом отрицательно влияет на политику в Европе.

"Я не думаю, что она (Россия) играет дезинтегрирующую роль в отношении европейских правительств или партий", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу News Tg24.

Комментируя скандал, разразившийся ранее в этом году вокруг того, что Россия якобы финансировала итальянскую партию "Лига", он отметил: "Моя позиция ясна: если мы берем на себя такую серьезную ответственность, необходимо проявлять максимальную прозрачность в отношении граждан страны. Поэтому я почувствовал крайнюю необходимость пойти в парламент и четко донести всю информацию, которая была в моем распоряжении".

Конте в конце июля выступил перед парламентом Италии и рассказал о том, что ему удалось выяснить о контактах "Лиги" с Россией.

Премьер заявил парламентариям, что по итогам проверки полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии "Лига" тогдашнего вице-премьера Маттео Сальвини.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини - Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии - в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России. В сенат для дачи пояснений он не явился.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]