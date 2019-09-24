Итальянский премьер не усматривает деструктивного влияния РФ на политическую жизнь Европы

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте не считает, что Москва каким-либо образом отрицательно влияет на политику в Европе.

"Я не думаю, что она (Россия) играет дезинтегрирующую роль в отношении европейских правительств или партий", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу News Tg24.

Комментируя скандал, разразившийся ранее в этом году вокруг того, что Россия якобы финансировала итальянскую партию "Лига", он отметил: "Моя позиция ясна: если мы берем на себя такую серьезную ответственность, необходимо проявлять максимальную прозрачность в отношении граждан страны. Поэтому я почувствовал крайнюю необходимость пойти в парламент и четко донести всю информацию, которая была в моем распоряжении".

Конте в конце июля выступил перед парламентом Италии и рассказал о том, что ему удалось выяснить о контактах "Лиги" с Россией.

Премьер заявил парламентариям, что по итогам проверки полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии "Лига" тогдашнего вице-премьера Маттео Сальвини.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини - Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии - в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России. В сенат для дачи пояснений он не явился.