Ответ на отказ США выдать визы членам делегации РФ должен быть жестким - сенатор Джабаров

Россия должна дать максимально жесткий ответ на действия американской стороны, не выдавшей визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, считает первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое (поведение)", - отметил Джабаров.
Джабаров подчеркнул, что российская делегация едет в США "не в гости, а едет работать на международной площадке". "Они едут туда не по приглашению американского ведомства или Госдепа, они едут работать в штаб-квартиру ООН, а их не пускают. Это нонсенс", - сказал он.
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