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СНГ 24.09.2019 16:13

Гутерриш проинформирован о невыдаче виз членам делегации РФ, которые планировали участие в Генассамблее ООН - Джабаров

Генсек ООН Антониу Гутерриш проинформирован о ситуации с невыдачей виз членам российской делегации, которая собиралась принять участие в мероприятиях Генассамблеи в Нью-Йорке.

"Я знаю, что уже проинформирован генеральный секретарь ООН о том, что произошло. Наверное, будет какая-то реакция", - сказал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Наверное, об этом (невыдаче виз) скажет и глава нашей делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров. Но я не помню подобных случаев", - подчеркнул российский сенатор.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]