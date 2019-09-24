Гутерриш проинформирован о невыдаче виз членам делегации РФ, которые планировали участие в Генассамблее ООН - Джабаров

Генсек ООН Антониу Гутерриш проинформирован о ситуации с невыдачей виз членам российской делегации, которая собиралась принять участие в мероприятиях Генассамблеи в Нью-Йорке.

"Я знаю, что уже проинформирован генеральный секретарь ООН о том, что произошло. Наверное, будет какая-то реакция", - сказал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Наверное, об этом (невыдаче виз) скажет и глава нашей делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров. Но я не помню подобных случаев", - подчеркнул российский сенатор.