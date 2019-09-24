Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке чревато вооруженным конфликтом в регионе - Рябков

Наращивание военного контингента США на Ближнем Востоке усиливает конфронтацию и создает риски вооруженного столкновения, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что наращивание военного потенциала в данном регионе - это прямой путь к усилению конфронтации, это предпосылки для возникновения определенных рисков, рисков вооруженного столкновения", - сказал Рябков "Интерфаксу".
Он подчеркнул, что "сейчас надо не наращиванием контингента заниматься, а настойчиво искать способы снижения напряженности, недопущения дальнейшего раскручивания спирали противостояния".
"Российская сторона, как известно, выдвинула конкретный план-программу формирования системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива. Целый ряд стран, включая Исламскую республику Иран, с интересом и позитивно отнеслись к содержание этих идей", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
"Мы призываем аналогичным образом действовать американских коллег и их союзников в регионе", - сказал Рябков.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Саудовскую Аравию и ОАЭ дополнительных военных. На такой шаг он пошел после недавней атаки саудовских нефтяных объектов. США считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране же заявляют, что не причастны к произошедшему.
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