Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.09.2019 17:35

Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке чревато вооруженным конфликтом в регионе - Рябков

Наращивание военного контингента США на Ближнем Востоке усиливает конфронтацию и создает риски вооруженного столкновения, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что наращивание военного потенциала в данном регионе - это прямой путь к усилению конфронтации, это предпосылки для возникновения определенных рисков, рисков вооруженного столкновения", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "сейчас надо не наращиванием контингента заниматься, а настойчиво искать способы снижения напряженности, недопущения дальнейшего раскручивания спирали противостояния".

"Российская сторона, как известно, выдвинула конкретный план-программу формирования системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива. Целый ряд стран, включая Исламскую республику Иран, с интересом и позитивно отнеслись к содержание этих идей", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

"Мы призываем аналогичным образом действовать американских коллег и их союзников в регионе", - сказал Рябков.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Саудовскую Аравию и ОАЭ дополнительных военных. На такой шаг он пошел после недавней атаки саудовских нефтяных объектов. США считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране же заявляют, что не причастны к произошедшему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, БЛИЖВОСТОК, РИСКИ


Похожие новости


Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ США избегают предметного разговора о судьбе СНВ-3 - Рябков Шеф Пентагона видит угрозу для Европы со стороны России и Китая Москва и Вашингтон находятся в состоянии дипломатической окопной войны - посол США в РФ Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей в понедельник вступает в силу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]