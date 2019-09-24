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СНГ 24.09.2019 18:36

Минск пригласили в Давос

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде предложил министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею подумать о возможных форматах участия страны в глобальном форуме, который проводится в Давосе.

"Руководитель Форума предложил подумать о возможных форматах участия Беларуси в экономических форумах в Давосе", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Макей встретился с Бренде в Нью-Йорке в ходе участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Глава белорусского внешнеполитического ведомства обсудил перспективы взаимодействия с этой организацией (ВЭФ - ИФ), в том числе в контексте планируемого вступления Беларуси в ВТО", - отмечается в сообщении.

Белорусские официальные лица ранее практически не принимали участие в форму в Давосе. В 2019 году Белоруссию на форуме представляла сотрудница ООН по вопросам социальной защиты населения Людмила Батура.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ДАВОС, ФОРУМ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]