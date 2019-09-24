Boeing открыл фонд для выплат жертвам авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии

Американский самолетостроительный концерн Boeing Co. объявил о начале работы фонда Boeing Financial Assistance Fund, созданного для выплаты компенсаций семьям жертвам авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
Всего фонд выплатит близким погибших $50 млн. Еще $50 млн Boeing намерен потратить на образование и поддержку экономики в странах, где случились катастрофы.
Кроме того, компания создала отдельный фонд, в который могут жертвовать средства ее сотрудники. Объем пожертвований уже достиг $780 тыс., сбор средств продлится до конца 2019 года. После этого Boeing удвоит собранную сумму и направит её некоммерческим организациям, работающим в Индонезии и Эфиопии.
Авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии привели к гибели 346 человек, после чего полеты лайнеров Boeing-737 MAX во всем мире были приостановлены. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.
Акции Boeing слабо меняются в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла почти на 17%, до $212,2 млрд.
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