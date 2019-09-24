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Дальнее зарубежье 24.09.2019 18:55

Великобритания начала расследование в отношении руководства Thomas Cook

Власти Великобритании инициировали расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в крахе старейшего туроператора страны.

Министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом поручила Государственному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) выяснить, могли ли какие-то действия руководства компании нанести ущерб кредиторам или пенсионным схемам и каков масштаб их ответственности, сообщает агентство Bloomberg.

Власти также выразили озабоченность размером премий, которые получали руководители Thomas Cook.

Совет директоров Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.

Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон поддержал решение правительства отклонить просьбу Thomas Cook о финансовой помощи, сказав, что это создало бы "моральный риск".

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга. Из-за банкротства компании под угрозой оказался отдых сотен тысяч туристов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРОПЕРАТОР, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]