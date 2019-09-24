Великобритания начала расследование в отношении руководства Thomas Cook

Власти Великобритании инициировали расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в крахе старейшего туроператора страны.
Министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом поручила Государственному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) выяснить, могли ли какие-то действия руководства компании нанести ущерб кредиторам или пенсионным схемам и каков масштаб их ответственности, сообщает агентство Bloomberg.
Власти также выразили озабоченность размером премий, которые получали руководители Thomas Cook.
Совет директоров Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.
Британский премьер-министр Борис Джонсон поддержал решение правительства отклонить просьбу Thomas Cook о финансовой помощи, сказав, что это создало бы "моральный риск".
Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга. Из-за банкротства компании под угрозой оказался отдых сотен тысяч туристов.
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