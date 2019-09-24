Еврокомиссия продлила срок рассмотрения ходатайства о слиянии PKN Orlen с Lotos Group

Еврокомиссия продлила рассмотрение заявки о слиянии PKN Orlen с Lotos Group, говорится в сообщении Orlen.

В пресс-релизе отмечается, что решение связано с необходимостью сбора Orlen дополнительной информации.

Как сообщалось, PKN Orlen подала заявку в Еврокомиссию о приобретении Lotos Group, второго крупнейшего нефтепереработчика Польши, в начале июля.

Минфину Польши в настоящее время принадлежит 53,19% в Lotos Group, еще 46,81% акций компании находятся в свободном обращении. Orlen подписала с Минфином соглашение о намерениях по приобретению Lotos Group в феврале 2018 года.

На первом этапе компания планировала приобрести у Минфина Польши 32,99% акций Lotos Group. Затем Orlen объявит публичную оферту, чтобы докупить оставшиеся 66% акций.

"Благодаря слиянию Orlen и Lotos Польша присоединяется к глобальной тенденции развития основных игроков на топливно-энергетическом рынке. Это ответ польских компаний на мировые тенденции в нефтеперерабатывающей промышленности, которые снизят риск потери ликвидности отечественных НПЗ. Процессы консолидации в этом секторе продолжаются в течение длительного времени, что связано с необходимостью обеспечить национальную энергетическую безопасность", - комментируют сделку в PKN Orlen.

Предполагается, что в результате объединения НПЗ Orlen и Lotos будут выпускать 12 млн т бензина и 20 млн т дизельного и авиационного топлива в год. "Важно отметить, что около двух третей этой продукции будет приходиться на польские заводы. В перспективе ожидается дальнейшее увеличение объемов (переработки-ИФ) в ходе реализации текущих и запланированных инвестиционных проектов", - подчеркивают в Orlen.

Отмечается, что головной офис Lotos Group останется в Гданьске, а часть налога на доходы корпораций (corporate income tax, CIT) продолжит поступать в местный бюджет. Также в сообщении подчеркивается, что планы по инвестициям и развитию после объединения компаний позволят увеличить количество рабочих мест.