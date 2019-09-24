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Власти Германии обвинили руководителей Volkswagen в манипулировании рынком

Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору автопроизводителя Volkswagen (VW) Герберту Диссу и председателю наблюдательного совета Хансу Дитеру Пёчу, а также бывшему CEO компании Мартину Винтеркорну, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление прокуратуры.

Обвинения связаны со скандалом с занижением данных о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями ("дизельгейт").

По мнению прокуратуры, действующие и бывшие руководители Volkswagen намеренно задержали обнародование информации о расходах, которые придется понести компании в связи со скандалом. Таким образом они повлияли на котировки акций Volkswagen.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании для устранения технических фальсификаций и существенные штрафы со стороны регуляторов.

Акции Volkswagen дешевеют в ходе торгов во вторник на 2,6%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до 78,5 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, РУКОВОДСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]