Джонсону следует прямо сегодня покинуть пост премьера, уверена глава Шотландской национальной партии

Премьеру Великобритании Борису Джонсону после постановления Верховного суда страны о неправомочности приостановки работы парламента следует поступить по чести и подать в отставку, заявила первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"Борису Джонсону следует уйти. Премьер-министр, у которого есть хоть какая-то честь, сегодня же подал бы прошение об отставке", - цитирует ее слова телеканал Sky news.

В свою очередь глава фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иэн Блэкфорд, комментируя решение Джонсона, указывал, что премьер прибег к таким действиям из-за отсутствия большинства в парламенте. Также Блэкфорд заявил, что парламентариям теперь необходимо возвращаться к работе.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивалось, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

Джонсон приостанавливал работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.