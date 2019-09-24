Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.09.2019 18:28

Джонсону следует прямо сегодня покинуть пост премьера, уверена глава Шотландской национальной партии

Премьеру Великобритании Борису Джонсону после постановления Верховного суда страны о неправомочности приостановки работы парламента следует поступить по чести и подать в отставку, заявила первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"Борису Джонсону следует уйти. Премьер-министр, у которого есть хоть какая-то честь, сегодня же подал бы прошение об отставке", - цитирует ее слова телеканал Sky news.

В свою очередь глава фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иэн Блэкфорд, комментируя решение Джонсона, указывал, что премьер прибег к таким действиям из-за отсутствия большинства в парламенте. Также Блэкфорд заявил, что парламентариям теперь необходимо возвращаться к работе.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивалось, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

Джонсон приостанавливал работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРТИЯ, ДЖОНСОН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй считает неуместным одновременно с Brexit проводить дебаты о руководстве правящей партии - СМИ В Великобритании создана новая партия противников Brexit Партия, выступающая за выход Британии из ЕС, пот итогам выборов впервые получила место в парламенте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]