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Дальнее зарубежье 24.09.2019 19:16

Британский парламент возобновит работу в среду - спикер палаты общин

Спикер палаты общин Джон Беркоу во вторник подтвердил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (14:30), сообщил телеканал Sky news.

"Я проинструктировал руководителей палаты (общин - ИФ) предпринять необходимые меры для того, чтобы палата общин провела заседание завтра - в 11:30", - заявил Беркоу в эфире телеканала.

Он отметил, что постановление Верховного суда Великобритании о незаконности приостановки работы парламента было "недвусмысленным" и "безоговорочным". При этом, по его словам, попытка воспрепятствовать парламентской деятельности была предпринята в "переломное время для нашей страны (Великобритании - ИФ)", была "незаконной" и "препятствовала исполнению ключевых функций" парламентом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]