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Дальнее зарубежье 24.09.2019 19:28

На усиление военного присутствия США в Польше будет симметричный и адекватный ответ - начштаба ОДКБ

Усиление военного присутствия США в Польше повлечет за собой симметричный ответ, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

"Насчет усиления группировок войск и противовоздушной обороны, я думаю, что над этим думает и Генеральный штаб республики Беларусь, и Генеральный штаб Российской Федерации. Уверен, что реакция и меры будут абсолютно симметричными и адекватными", - сказал Сидоров журналистам во вторник.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планируемое усиление военного присутствия США в Польше не связано с Россией.

Общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, он сказал, что, вероятно, часть американских войск будет переброшена на польскую территорию не из США, а из европейских стран. Однако, по его словам, это не связано с "угрозами из России".

В конце августа сообщалось, что Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше. Стороны согласовали уже как минимум шесть пунктов в разных частях Польши для дислокации войск США.

В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат.

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Тэги: ОДКБ, ПОЛЬША, США, ВОЙСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]