На усиление военного присутствия США в Польше будет симметричный и адекватный ответ - начштаба ОДКБ

Усиление военного присутствия США в Польше повлечет за собой симметричный ответ, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.
"Насчет усиления группировок войск и противовоздушной обороны, я думаю, что над этим думает и Генеральный штаб республики Беларусь, и Генеральный штаб Российской Федерации. Уверен, что реакция и меры будут абсолютно симметричными и адекватными", - сказал Сидоров журналистам во вторник.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планируемое усиление военного присутствия США в Польше не связано с Россией.
Общаясь с журналистами по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, он сказал, что, вероятно, часть американских войск будет переброшена на польскую территорию не из США, а из европейских стран. Однако, по его словам, это не связано с "угрозами из России".
В конце августа сообщалось, что Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше. Стороны согласовали уже как минимум шесть пунктов в разных частях Польши для дислокации войск США.
В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат.
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