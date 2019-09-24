Мадуро подтвердил прибытие в РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву.
"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в Twitter.
Сообщение сопровождается двумя фотографиями, сделанными во время встречи венесуэльского президента в аэропорту.
Ранее о прибытии Мадуро в Москву сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Он прибыл", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет Мадуро приземлился в российской столице чуть больше часа назад.
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