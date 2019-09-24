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Дальнее зарубежье 24.09.2019 16:15

Мадуро подтвердил прибытие в РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в Twitter.

Сообщение сопровождается двумя фотографиями, сделанными во время встречи венесуэльского президента в аэропорту.

Ранее о прибытии Мадуро в Москву сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Он прибыл", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет Мадуро приземлился в российской столице чуть больше часа назад.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, РОССИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]