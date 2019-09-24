Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел не удовлетворен объяснениями посольства США причин отказа в выдаче виз членам российской делегации, собиравшейся на Генеральную Ассамблею ООН.
"Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями, и въезжаю в США раз в год, так же, как и Константин Косачев, в составе российской делегации ООН", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.
Он считает, что "таким образом этот случай частным не является".
"То, что посольство США ситуацию не комментирует, понятно, им сказать нечего", - отметил глава комитета.
Слуцкий подчеркнул, что "ситуация позволяет лишний раз убедиться, что, к сожалению, и это очень опасно, для Госдепа США по отношению к тем, кого они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно, нет "красных линий".
"Это касается и выхода в одностороннем порядке из договора о РСМД", - добавил он.
Ранее в посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.
Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ.
"Семь сотрудников МИДа и еще трое, включая меня", - сказал Косачев, отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.
Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.
По его словам, эта ситуация "будет обсуждаться обязательно" российской стороной с генсеком ООН.
Париж намерен активизировать усилия в карабахском урегулировании – посол Франции в Азербайджане
Науседа пригласил президента Азербайджана с визитом в Литву – новый посол в Баку
Путин и Алиев проведут 3 октября встречу в Сочи "на полях" заседания Валдайского клуба - Песков
ЕБРР планирует предоставить кредит на расширение деятельности Aztelekom
SOCAR по итогам 2018г увеличила оценку подтвержденных запасов нефти на 1,3%
ADIF передал правоохранительным органам материалов по Bank Standard на 550 млн манатов
Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге - УЕФА
Подлинная картина эпохи Возрождения найдена на кухне француженки
Инвалиды в Азербайджане с начала 2019 года получили 377 автомобилей по линии Минтруда
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку проведена массовая акция «Защитим Каспий»
Банк Республика реализовал социальный проект «Я тоже смогу!» для детей с ограниченными физическими возможностями
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго