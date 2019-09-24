Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел не удовлетворен объяснениями посольства США причин отказа в выдаче виз членам российской делегации, собиравшейся на Генеральную Ассамблею ООН.

"Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями, и въезжаю в США раз в год, так же, как и Константин Косачев, в составе российской делегации ООН", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что "таким образом этот случай частным не является".

"То, что посольство США ситуацию не комментирует, понятно, им сказать нечего", - отметил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "ситуация позволяет лишний раз убедиться, что, к сожалению, и это очень опасно, для Госдепа США по отношению к тем, кого они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно, нет "красных линий".

"Это касается и выхода в одностороннем порядке из договора о РСМД", - добавил он.

Ранее в посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.

Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ.

"Семь сотрудников МИДа и еще трое, включая меня", - сказал Косачев, отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.

Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.

По его словам, эта ситуация "будет обсуждаться обязательно" российской стороной с генсеком ООН.