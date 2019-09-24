Нефть дешевеет на признаках восстановления добычи в Саудовской Аравии, Brent у $63,9 за баррель

Нефтяной рынок снижается в ходе торгов во вторник на сигналах восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атак беспилотников.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 подешевели на $0,87 (1,34%) - до $63,90 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,6 (1,02%) - до $58,04 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность НПЗ в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.
По данным экспертов компании Orbital Insight, после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, сокративших добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, страна снизила нефтепереработку примерно на 1 млн баррелей в сутки.
"Довольно странно, что в представлении рынка риски новых атак на Саудовскую Аравию и союзников страны на Ближнем Востоке или же ответного удара по Ирану снизились, - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - По сути, сейчас котировки нефти вообще не учитывают геополитические риски".
Также рынок ждет данных министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.
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