SIF выдал во вторник предпринимателям Баку льготных кредитов на 2,6 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) во вторник выдал предпринимателям Пиралахинского района Баку льготные кредиты, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«SIF во вторник выдал предпринимателям Пиралахинского района Баку льготные кредиты на общую сумму 2,6 млн. манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах земледелия, создание предприятий по производству сухого молока, сухофруктов»,- отмечается в сообщении.

Реализация этих проектов позволит открыть более 60 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Б.Рустамбеков