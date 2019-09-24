В Баку проведена массовая акция «Защитим Каспий»

21 сентября в Международный день чистоты в прибрежных зонах, пляж на территории «Бузовна» был очищен от мусора в рамках широкомасштабной экологической акции «Защитим Каспий!», в которой принимали участие представители престижных компаний, государственных структур, различных организаций и сотен добровольцев.

Акция была организована компаниями “Coca-Cola”, "Bakcell", “PAŞA Bank”, при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Школы волонтеров ASAN, при поддержке Государственного рекламного агентства, посольств США и стран Европейского Союза, Университета ADA, компаний «AzEkol», “Carlsberg Azerbaijan”, журнала “Nargis”, “ASAN Radio”, “Xəzər TV”, AFFA и Федерации велосипедного спорта Азербайджана. В рамках акции более 700 человек очистили прибрежные территории от 3 тонн мусора.

Мусор, собранный в рамках акции «Защитим Каспий!» был сортирован следующим образом: 1815 кг продуктов питания, строительных материалов и стекла, 211 кг пластмассы, 30 кг картоны и бумаги, 15 кг целлофановых пакетов.

Отметим, что многие страны мира 21 сентября отмечают Международный день чистоты в прибрежных зонах и это самое масштабное волонтерское движение по очистке берегов внутренних вод от мусора. С этой целью десятки тысяч людей добровольно очищают берега от мусора и отходов. Азербайджан принимает участие в данной международной экологической акции уже девятый год.

“Coca-Cola” играет активную роль в решении актуальной проблемы, связанной с бытовыми отходами. Уже 9 лет мы, вместе с многочисленными партнерами в Азербайджане после завершения пляжного сезона очищаем прибрежные зоны от бытовых отходов и тем самым призываем людей быть более ответственными к окружающей среде. Мы рады, что Азербайджан ежегодно, активно участвует в данном международном движении, и тем самым мы делаем свой вклад в чистоту Каспийского моря в Азербайджане», - сказал менеджер по связям с общественностью и коммуникации Coca-Cola по Кавказскому региону Эльшад Фарзалиев.

«Каждый год, мы наблюдаем активное участие людей, в частности молодежи в этой экологической акции и этот фактор не может нас не радовать. Это не просто экологическая акция, это еще и большой праздник с красочной программой. Компания “Bakcell” готова и впредь оказывать поддержку этому большому проекту», - сказала глава департамента PR и корпоративной коммуникации компании “Bakcell” Сухейла Джафарова.

Глава сектора работы с волонтерами Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Сахил Маммедли отметил вклад таких проектов в развитие молодежи: «С каждым годом растет число добровольцев. Участие в нынешней акции 500 добровольцев ASAN является наглядным показателем интереса молодежи к экологическим проектам. Экологические акции также играют важную роль в формировании социально ответственного индивидуума. С помощью этой акции, молодежь осознают свою ответственность»

Собранные на пляже «Бузовна» в рамках акции «Защитим Каспий!» около 3 тонн бытовых отходов частично отправлены на переработку, остальная часть отправлена в Балаханский полигон. Проводимая ежегодно в конце пляжного сезона с участием молодежи, сотрудников компаний и их семей акция по очистке прибрежных зон, Акция пропагандирует принципы улучшения окружающей среды, осведомленности общественности и экологической ответственности в стране. Все участники акции обеспечены со стороны организаторов транспортом, спортивными рубашками, охладительными напитками, едой и нужными для очистки средствами.

Следует отметить, что за последние 9 лет, в рамках проведенных аналогичных, однодневных акций, с почти 45 гектаров пляжных зон Каспийского моря, изъято около 35 тонн бытовых отходов. Отходы, собранные на очищенных территориях, регистрируются, а информация отправляется в международную организацию «Ocean Concervancy», которая отражается в международных докладах о странах, очищающих мировые водоемы.

https://youtu.be/D7Ppq5H_P1I