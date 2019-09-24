Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.09.2019 20:04

Южная Корея ожидает подписания соглашения о ЗСТ с Россией в 2020г

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Россией и Республикой Корея может быть заключено в 2020 году, сообщил корейский вице-премьер, сопредседатель российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Хон Нам Ки.

"В этом году в июне мы уже начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией. Мы надеемся, что до конца этого года пройдет второй раунд переговоров о возможности дальнейшего заключения (соглашения - ИФ) в следующем году. При успешном завершении данного этапа надеемся, что обсуждение расширится (и будет вестись - ИФ) между Кореей и Евразийским союзом", - сказал он во вторник в ходе заседания комиссии.

"Мы надеемся, что сможем заключить соглашение о свободной торговле между Евразийским союзом и Кореей и, таким образом, достичь больших результатов в объеме $100 млрд", - добавил корейский вице-премьер.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам Минэкономразвития, создание ЗСТ между двумя странами будет способствовать взаимной торговле услугами, раскрытию транзитных возможностей РФ для транспортировки грузов корейских компаний, привлечению корейских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, судостроение, рыбохозяйственный комплекс.

Государствами-членами ЕАЭС в настоящее время являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Путин удовлетворен развитием отношений с Южной Кореей Российско-китайский план по северокорейскому урегулированию сохраняет свою актуальность - Ушаков Москва подтверждает готовность содействовать денуклеаризации Корейского полуострова В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018 Трамп призывает РФ и Китай способствовать отказу Пхеньяна от разработок ядерного оружия Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]