Южная Корея ожидает подписания соглашения о ЗСТ с Россией в 2020г

Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Россией и Республикой Корея может быть заключено в 2020 году, сообщил корейский вице-премьер, сопредседатель российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Хон Нам Ки.
"В этом году в июне мы уже начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией. Мы надеемся, что до конца этого года пройдет второй раунд переговоров о возможности дальнейшего заключения (соглашения - ИФ) в следующем году. При успешном завершении данного этапа надеемся, что обсуждение расширится (и будет вестись - ИФ) между Кореей и Евразийским союзом", - сказал он во вторник в ходе заседания комиссии.
"Мы надеемся, что сможем заключить соглашение о свободной торговле между Евразийским союзом и Кореей и, таким образом, достичь больших результатов в объеме $100 млрд", - добавил корейский вице-премьер.
Как сообщалось ранее, согласно прогнозам Минэкономразвития, создание ЗСТ между двумя странами будет способствовать взаимной торговле услугами, раскрытию транзитных возможностей РФ для транспортировки грузов корейских компаний, привлечению корейских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, судостроение, рыбохозяйственный комплекс.
Государствами-членами ЕАЭС в настоящее время являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
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