Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.09.2019 20:10

Китайская компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию за $1,8 млрд

Проект строительства ветряной электростанции мощностью до 1,5 тыс. МВт реализуется в Бухарской области Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Проект общей стоимостью $1,8 млрд реализуется совместно с китайской корпорацией Lioaning Lide.

По данным пресс-службы, для размещения станции на территории области выделено 6 тыс. га земли.

Планируется, что проект будет реализован в три этапа. На первом для строительства электростанции мощностью 200 МВт предполагается привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму $240 млн.

22 сентября состоялась торжественная церемония установки мачты, предназначенной для измерения силы ветра.

Президент Lioaning Lide Чжан Юлиан, принявший участие в церемонии, сообщил, что его компания и впредь намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В настоящее время в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97% занимают нефть и газ, 2,3% - уголь, 0,7% - гидроэнергетика. В то же время потенциал ВИЭ Узбекистана (в республике солнечными бывают 300 дней в году) составляет около 51 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВИЭ, ПРОЕКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]