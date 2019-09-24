Китайская компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию за $1,8 млрд

Проект строительства ветряной электростанции мощностью до 1,5 тыс. МВт реализуется в Бухарской области Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Проект общей стоимостью $1,8 млрд реализуется совместно с китайской корпорацией Lioaning Lide.

По данным пресс-службы, для размещения станции на территории области выделено 6 тыс. га земли.

Планируется, что проект будет реализован в три этапа. На первом для строительства электростанции мощностью 200 МВт предполагается привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму $240 млн.

22 сентября состоялась торжественная церемония установки мачты, предназначенной для измерения силы ветра.

Президент Lioaning Lide Чжан Юлиан, принявший участие в церемонии, сообщил, что его компания и впредь намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В настоящее время в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97% занимают нефть и газ, 2,3% - уголь, 0,7% - гидроэнергетика. В то же время потенциал ВИЭ Узбекистана (в республике солнечными бывают 300 дней в году) составляет около 51 млрд тонн нефтяного эквивалента.