Китайская компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию за $1,8 млрд

Проект строительства ветряной электростанции мощностью до 1,5 тыс. МВт реализуется в Бухарской области Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
Проект общей стоимостью $1,8 млрд реализуется совместно с китайской корпорацией Lioaning Lide.
По данным пресс-службы, для размещения станции на территории области выделено 6 тыс. га земли.
Планируется, что проект будет реализован в три этапа. На первом для строительства электростанции мощностью 200 МВт предполагается привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму $240 млн.
22 сентября состоялась торжественная церемония установки мачты, предназначенной для измерения силы ветра.
Президент Lioaning Lide Чжан Юлиан, принявший участие в церемонии, сообщил, что его компания и впредь намерена прилагать усилия для привлечения и реализации в Узбекистане крупных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В настоящее время в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97% занимают нефть и газ, 2,3% - уголь, 0,7% - гидроэнергетика. В то же время потенциал ВИЭ Узбекистана (в республике солнечными бывают 300 дней в году) составляет около 51 млрд тонн нефтяного эквивалента.
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