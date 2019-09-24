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ТЭК 24.09.2019 16:53

Еврокомиссия добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что участники трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина добьются прогресса на следующей встрече.

"Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания, которое предусмотрено на третью неделю октября", - сказал Шефчович во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

"Как вы знаете, мы стараемся найти долгосрочное решение, приемлемое для всех сторон", - отметил зампред ЕК, сообщив, что проинформировал Совет ЕС о состоявшемся в Брюсселе 19 сентября очередном раунде трехсторонних консультаций и об обеспечении надежного газоснабжения на предстоящую зиму.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]