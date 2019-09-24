Кандидат в президенты Афганистана Ханиф Атмар выбывает из предвыборной гонки

Кандидат в президенты Афганистана, бывший советник президента по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар объявил об отказе участвовать в предстоящих 28 сентября выборах.
"Я хотел бы повторить свое решение отказаться от участия в выборах, оставив за собой право баллотироваться в качестве кандидата в случае переноса выборов. Я также повторяю, что на предстоящих выборах я буду нейтральным и не поддержу какого-либо конкретного кандидата", - написал Атмар во вторник в фейсбуке.
При этом он отметил, что признает "принцип выборов как важного национального и демократического процесса, а также право соотечественников, коллег и союзников".
По словам Атмара, в настоящее время "технические, политические условия и ситуация с безопасностью не способствуют проведению прозрачных, справедливых и всеобщих выборов и представляют опасность втягивания страны в глубокую политическую нестабильность".
"В последние месяцы мы неоднократно предлагали отложить выборы на несколько месяцев, чтобы правительство, политическое руководство и гражданское общество в стране могли полностью прийти к согласию и координировать проведение прозрачных, справедливых и всеохватывающих выборов в Афганистане, для продвижения мирного процесса с единой национальной позиции. К сожалению, эти предложения не были приняты", - отметил кандидат.
За пост главы государства в предстоящих 28 сентября выборах поборются 15 кандидатов, в том числе и нынешний глава государства Мухамад Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.
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