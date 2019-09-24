Науседа пригласил президента Азербайджана с визитом в Литву – новый посол в Баку

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Вильнюс, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Алиев во вторник в Баку принял верительные грамоты нового посла Литвы Эгидиюса Навикаса.
«Передаю вам наилучшие пожелания президента Науседы, а также приглашение посетить Литву»,- сказал Навикас в ходе встречи с Алиевым.
Он отметил удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Баку и Вильнюсом.
В свою очередь, Алиев отметил возможность увеличения объема взаимного товарооборота. «Существуют традиционные и новые направления для сотрудничества. Необходимо выполнить определенные работы в торгово-экономической сфере. Есть возможность увеличения товарооборота и можно создать рабочие группы с целью повышения торгово-экономического сотрудничества»,- сказал Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить традиционное сотрудничество с Литвой и в других направлениях, укрепить партнерство.
Ф.Исазаде
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