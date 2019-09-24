Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.09.2019 17:44

Науседа пригласил президента Азербайджана с визитом в Литву – новый посол в Баку

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Вильнюс, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев во вторник в Баку принял верительные грамоты нового посла Литвы Эгидиюса Навикаса.

«Передаю вам наилучшие пожелания президента Науседы, а также приглашение посетить Литву»,- сказал Навикас в ходе встречи с Алиевым.

Он отметил удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Баку и Вильнюсом.

В свою очередь, Алиев отметил возможность увеличения объема взаимного товарооборота. «Существуют традиционные и новые направления для сотрудничества. Необходимо выполнить определенные работы в торгово-экономической сфере. Есть возможность увеличения товарооборота и можно создать рабочие группы с целью повышения торгово-экономического сотрудничества»,- сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить традиционное сотрудничество с Литвой и в других направлениях, укрепить партнерство.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛИТВА, ПОСОЛ


Похожие новости


Президент Литвы называет приговор по событиям 1991 года очной ставкой с правдой Президент Грузии заявила, что в Тбилиси реально оценивают шансы на вступление страны в ЕС и в НАТО Президент Литвы сообщила о выявлении коррупционной сети в судебной системе республики Президент Литвы заявила об отсутствии информации о причастности спецслужб РФ к забастовкам учителей Ушацкас решил побороться за пост президента Литвы Далай-лама не придает значения решению президента Литвы не встречаться с ним

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]