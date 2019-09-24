Науседа пригласил президента Азербайджана с визитом в Литву – новый посол в Баку

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Вильнюс, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев во вторник в Баку принял верительные грамоты нового посла Литвы Эгидиюса Навикаса.

«Передаю вам наилучшие пожелания президента Науседы, а также приглашение посетить Литву»,- сказал Навикас в ходе встречи с Алиевым.

Он отметил удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Баку и Вильнюсом.

В свою очередь, Алиев отметил возможность увеличения объема взаимного товарооборота. «Существуют традиционные и новые направления для сотрудничества. Необходимо выполнить определенные работы в торгово-экономической сфере. Есть возможность увеличения товарооборота и можно создать рабочие группы с целью повышения торгово-экономического сотрудничества»,- сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить традиционное сотрудничество с Литвой и в других направлениях, укрепить партнерство.

Ф.Исазаде