Гутерриш на ГА ООН призвал продлить договор СНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал к продлению российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"В краткосрочной перспективе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений должен быть продлен", - заявил он, выступая на сессии в Генеральной Ассамблее ООН.

"Нам следует работать над противостоянием угрозам, возникающим из-за баллистических ракет, и гарантировать успешный обзор в 2020 году Договора по нераспространению ядерного оружия", - добавил Гутерриш.

Действие СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении еще на пять лет.