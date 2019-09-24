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Дальнее зарубежье 24.09.2019 17:47

Гутерриш на ГА ООН призвал продлить договор СНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал к продлению российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"В краткосрочной перспективе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений должен быть продлен", - заявил он, выступая на сессии в Генеральной Ассамблее ООН.

"Нам следует работать над противостоянием угрозам, возникающим из-за баллистических ракет, и гарантировать успешный обзор в 2020 году Договора по нераспространению ядерного оружия", - добавил Гутерриш.

Действие СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении еще на пять лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]