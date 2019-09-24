ADIF передал правоохранительным органам материалов по Bank Standard на 550 млн манатов

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) передал правоохранительным органам материалы по ликвидируемому Bank Standard на общую сумму 550 млн манатов, заявил исполняющий обязанности председателя ADIF Вугар Абдуллаев.
«Всего в банке имелось 18 тыс. кредитных договоров. Из них 6 тыс. уже прошли все судебные инстанции, и решения по ним переданы на исполнение. Ещё 2 тыс. находятся в правовом статусе. Остальные имеют статус кредита", - заявил Абдуллаев во вторник на заседании комитета кредиторов Bank Standard.
Глава ADIF добавил, что с момента начала ликвидации банка возвращено задолженности по кредитам на сумму 70 млн манатов.
Фонд также принял на баланс имущества банка на сумму 60 млн манатов.
Как сообщалось ранее, лицензия ОАО "Bank Standard" аннулирована с 1 октября 2016 года на основе обращения санатора банка (Azer-Turk Bank - ИФ) и нового менеджмента банка после консультаций с Министерством финансов и Центральным банком Азербайджана.
Проблемы банка были вызваны недочетами прежнего руководства в управлении и инвестиционно-кредитной политике.
На момент отзыва лицензии Bank Standard входил в пятерку ведущих банков Азербайджана.
А.Мамедов
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