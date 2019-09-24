SOCAR по итогам 2018г увеличила оценку подтвержденных запасов нефти на 1,3%

Подтвержденные запасы нефти компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на начало 2019 года оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров.
Такие данные приводятся в отчете SOCAR об устойчивом развитии за 2018 год, опубликованном на сайте компании.
«По состоянию на 1 января 2019 года подтвержденные запасы нефти компании оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров», - отмечается в отчете.
По данным SOCAR, по состоянию на 1 января 2018 года объем подтвержденных запасов нефти Госнефтекомпании оценивался в 70,164 млн тонн, газа - 51,485 млрд кубометров.
Таким образом, оценка подтвержденных запасов нефти ГНКАР по состоянию на 1 января 2019 года увеличилась на 1,3%, газа – уменьшилась на 11,3%.
Согласно отчету, в 2018 году компанией было добыто 7 млн 542,3 тыс. тонн нефти (рост по сравнению с показателем 2017г – на 1,6%), и 6 млрд 525,6 млн кубометров газа (рост на 7,2%). За отчетный год компанией на переработку было отправлено 6 млн 90,5 тыс. тонн нефти (рост на 4,7%) и 2 млрд 952,2 млн кубометров газа (рост на 1,2%).
В целом, в 2019 году на разрабатываемых компанией морских и сухопутных месторождениях были введены в эксплуатацию 65 скважин, из бездействующего фонда в действующий после капремонта были переведены 94 скважины.
Н.Аббасова
Париж намерен активизировать усилия в карабахском урегулировании – посол Франции в Азербайджане
Науседа пригласил президента Азербайджана с визитом в Литву – новый посол в Баку
Путин и Алиев проведут 3 октября встречу в Сочи "на полях" заседания Валдайского клуба - Песков
Подлинная картина эпохи Возрождения найдена на кухне француженки
Инвалиды в Азербайджане с начала 2019 года получили 377 автомобилей по линии Минтруда
Южная Корея объявила о новой стипендиальной программе для студентов из Азербайджана – Минобразования
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Итальянский премьер не усматривает деструктивного влияния РФ на политическую жизнь Европы
Забастовка привела к сбоям в движении поездов во Франции
Китайская компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию за $1,8 млрд
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку проведена массовая акция «Защитим Каспий»
Банк Республика реализовал социальный проект «Я тоже смогу!» для детей с ограниченными физическими возможностями
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго