Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0266 GBR   2.1128 TRY   0.2975

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.09.2019 17:59

SOCAR по итогам 2018г увеличила оценку подтвержденных запасов нефти на 1,3%

Подтвержденные запасы нефти компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на начало 2019 года оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров.

Такие данные приводятся в отчете SOCAR об устойчивом развитии за 2018 год, опубликованном на сайте компании.

«По состоянию на 1 января 2019 года подтвержденные запасы нефти компании оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров», - отмечается в отчете.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 января 2018 года объем подтвержденных запасов нефти Госнефтекомпании оценивался в 70,164 млн тонн, газа - 51,485 млрд кубометров.

Таким образом, оценка подтвержденных запасов нефти ГНКАР по состоянию на 1 января 2019 года увеличилась на 1,3%, газа – уменьшилась на 11,3%.

Согласно отчету, в 2018 году компанией было добыто 7 млн 542,3 тыс. тонн нефти (рост по сравнению с показателем 2017г – на 1,6%), и 6 млрд 525,6 млн кубометров газа (рост на 7,2%). За отчетный год компанией на переработку было отправлено 6 млн 90,5 тыс. тонн нефти (рост на 4,7%) и 2 млрд 952,2 млн кубометров газа (рост на 1,2%).

В целом, в 2019 году на разрабатываемых компанией морских и сухопутных месторождениях были введены в эксплуатацию 65 скважин, из бездействующего фонда в действующий после капремонта были переведены 94 скважины.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ЗАПАСЫ, ОЦЕНКА


Похожие новости


SOCAR по итогам 2017г снизила оценку доказанных запасов нефти на 6,5%, газа – на 42% SOCAR по итогам 2016г снизила оценку доказанных запасов нефти на 3,8%, газа – на 5,5% SOCAR по итогам 2015г увеличила оценку доказанных запасов нефти на 3,2%, газа – на 0,08% SOCAR в 2013 году увеличила оценку доказанных запасов газа в 2,5 раза, нефти – на 9,5% Доказанные запасы нефти SOCAR на начало 2013г составили около 72 млн тонн, газа – около 24 млрд кубометров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]