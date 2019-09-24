SOCAR по итогам 2018г увеличила оценку подтвержденных запасов нефти на 1,3%

Подтвержденные запасы нефти компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на начало 2019 года оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров.

Такие данные приводятся в отчете SOCAR об устойчивом развитии за 2018 год, опубликованном на сайте компании.

«По состоянию на 1 января 2019 года подтвержденные запасы нефти компании оцениваются в 71,055 млн тонн, газа – 45,692 млрд кубометров», - отмечается в отчете.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 января 2018 года объем подтвержденных запасов нефти Госнефтекомпании оценивался в 70,164 млн тонн, газа - 51,485 млрд кубометров.

Таким образом, оценка подтвержденных запасов нефти ГНКАР по состоянию на 1 января 2019 года увеличилась на 1,3%, газа – уменьшилась на 11,3%.

Согласно отчету, в 2018 году компанией было добыто 7 млн 542,3 тыс. тонн нефти (рост по сравнению с показателем 2017г – на 1,6%), и 6 млрд 525,6 млн кубометров газа (рост на 7,2%). За отчетный год компанией на переработку было отправлено 6 млн 90,5 тыс. тонн нефти (рост на 4,7%) и 2 млрд 952,2 млн кубометров газа (рост на 1,2%).

В целом, в 2019 году на разрабатываемых компанией морских и сухопутных месторождениях были введены в эксплуатацию 65 скважин, из бездействующего фонда в действующий после капремонта были переведены 94 скважины.

Н.Аббасова