Париж намерен активизировать усилия в карабахском урегулировании – посол Франции в Азербайджане

Новый посол Франции в Баку Закари Грос убежден, что безопасность Азербайджана важна для безопасности Европы.
Алиев во вторник в Баку принял верительные грамоты Гроса, сообщает сайт азербайджанского лидера.
«Безопасность Азербайджана и Южного Кавказа важна для безопасности Европы. В условиях напряженности в регионе – президент Макрон прикладывает усилия для устранения напряженности в вопросе Ирана»,- сказал Грос на встрече.
«Естественно, Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ желает мирного урегулирования (армяно-азербайджанского нагорно-карабахского - ИФ) конфликта в рамках уважения принципу территориальной целостности вашей страны и намерена активизироваться в этой сфере»,- добавил французский дипломат.
Он выразил надежду на продолжение политического диалога между Баку и Парижем и отметил, что для Франции «очень важно сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и безопасности».
В свою очередь, Алиев подчеркнул, что «мы (Азербайджан и Франция – ИФ) сотрудничаем в сфере урегулирования конфликта и знаем, на какой фазе находятся переговоры».
«Помню, в ходе визита президента Олланда (в Азербайджан – ИФ) мы подписали соглашения на несколько миллиардов долларов. Часть из них реализована, остальные ожидают реализации (…). Уверен, что у вас много работы, которую вы должны выполнить, и я надеюсь, что положительная динамика существующих отношений (между Азербайджаном и Францией – ИФ) будет продолжена за время вашей деятельности»,- подчеркнул Алиев.
Ф.Исазаде
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