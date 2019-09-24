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Внешняя политика 24.09.2019 18:09

Париж намерен активизировать усилия в карабахском урегулировании – посол Франции в Азербайджане

Новый посол Франции в Баку Закари Грос убежден, что безопасность Азербайджана важна для безопасности Европы.

Алиев во вторник в Баку принял верительные грамоты Гроса, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Безопасность Азербайджана и Южного Кавказа важна для безопасности Европы. В условиях напряженности в регионе – президент Макрон прикладывает усилия для устранения напряженности в вопросе Ирана»,- сказал Грос на встрече.

«Естественно, Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ желает мирного урегулирования (армяно-азербайджанского нагорно-карабахского - ИФ) конфликта в рамках уважения принципу территориальной целостности вашей страны и намерена активизироваться в этой сфере»,- добавил французский дипломат.

Он выразил надежду на продолжение политического диалога между Баку и Парижем и отметил, что для Франции «очень важно сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и безопасности».

В свою очередь, Алиев подчеркнул, что «мы (Азербайджан и Франция – ИФ) сотрудничаем в сфере урегулирования конфликта и знаем, на какой фазе находятся переговоры».

«Помню, в ходе визита президента Олланда (в Азербайджан – ИФ) мы подписали соглашения на несколько миллиардов долларов. Часть из них реализована, остальные ожидают реализации (…). Уверен, что у вас много работы, которую вы должны выполнить, и я надеюсь, что положительная динамика существующих отношений (между Азербайджаном и Францией – ИФ) будет продолжена за время вашей деятельности»,- подчеркнул Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]