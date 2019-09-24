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Дальнее зарубежье 24.09.2019 19:55

Трамп обозвал Мадуро "кубинской марионеткой"

Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "кубинской марионеткой".

"Диктатор Мадуро - это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители, и которая прячется от своего собственного народа", - сказал Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

"В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать свое собственное коррумпированное коммунистическое руководство", - добавил Трамп.

Президент США отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]