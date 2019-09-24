Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "кубинской марионеткой".
"Диктатор Мадуро - это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители, и которая прячется от своего собственного народа", - сказал Трамп, выступая во вторник на Генассамблее ООН.
"В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать свое собственное коррумпированное коммунистическое руководство", - добавил Трамп.
Президент США отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле.
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