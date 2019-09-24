Эрдоган заявил о неприемлемости ситуации с Нагорным Карабахом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, назвал неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха.

"Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, несмотря на все принятые резолюции", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.