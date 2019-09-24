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Регион 24.09.2019 20:37

Эрдоган заявил о неприемлемости ситуации с Нагорным Карабахом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, назвал неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха.

"Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, несмотря на все принятые резолюции", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]