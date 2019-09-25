Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0266 GBR   2.119 TRY   0.2984

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.09.2019 11:04

Абашидзе: западные партнеры Грузии считают не до конца использованным потенциал женевского формата диалога с Россией

Рекомендации западных партнеров Тбилиси - продолжать диалог с Россией, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Каким бы сложным не был бы этот диалог, вы должны продолжать его, советуют нам наши западные партнеры. Они, конечно, максимально поддерживают нас, осуществляют давление на Россию, но мы должны пройти свой путь, чтобы найти с Россией какие-то точки соприкосновения", - сказал Абашидзе.

Он напомнил, что в настоящее время у Грузии есть два формата диалога с Россией - женевский и пражский.

"Наши партнеры считают, что возможности женевского формата не полностью использованы. Сейчас в рамках проходящей Генеральной ассамблеи ООН идут разговоры, как повысить эффективность и результативность этого формата, так как в политическом процессе нет никакого прогресса. Надеюсь, что какие-то шаги будут приняты в этом направлении", - сказал Абашидзе.

Говоря о пражском формате, который проходит рамках прямого диалога между Грузией и Россией, Абашидзе заявил, что эти встречи принесли конкретные позитивные результаты, в частности, Грузия с 2013 года смогла вывезти на российский рынок своей продукции на сумму 1,5 миллиарда долларов.

"У нас есть динамика в торгово-экономических отношениях, выросло транспортное сообщение. В прошлом году Грузию посетили 1,5 миллиона российских туристов. В пражском формате решаются гуманитарные вопросы. Мы, наверное, продолжим работу в этом формате после того, как российская сторона назначит своего представителя", - сказал Абашидзе.

При этом он отметил, что несмотря отсутствие мандата в рамках пражского формата рассматривались и определенные вопросы, связанные с "оккупированными территориями".

Как сообщалось, бывший статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, представлявший страну на пражских консультациях с Грузией, 12 сентября был назначен представителем Сахалинской области в Совете Федерации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД


Похожие новости


Летом Грузию посетили более полумиллиона россиян Грузия стремится уменьшить экономическую зависимость от России - президент Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ В Кремле считают, что пока рано говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией Путин провел с грузинскими властями мастер-класс по теме "нищая Грузия" - Саакашвили Путин считает, что не нужно осложнять санкциями отношения с Грузией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]