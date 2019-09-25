Премьер Киргизии заявил о необходимости свободного рынка в рамках ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сохраняется проблема свободного передвижения товаров и услуг, еще одной важной проблемой является обеспечение прав трудовых мигрантов, заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в среду на форуме "Евразийская неделя 2019" в Бишкеке.

"Несмотря на то, что количество препятствий сокращено с 279 в 2016 году до 18 к настоящему времени, уровень препятствий все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг. Здесь я должен особо отметить, что защищая свой внутренний рынок, мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран ЕАЭС", - сказал Абылгазиев.

"Считаю, что есть только один путь к интеграции - это свободный рынок", - подчеркнул премьер Киргизии.

По его словам, руководство Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) "обладает достаточным опытом и пониманием для решения данной проблемы".

"Обеспечение прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала также являются наиболее актуальными (вопросами - ИФ) по своей социально-экономической значимости", - добавил премьер Киргизии.

"Считаю, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этой страны. Это должно стать главной целью ЕАЭС. Решение пенсионного вопроса, медицинского страхования, признание водительских удостоверений, дипломов - все эти вопросы должны решаться в пользу простых граждан ЕАЭС", - заявил Абылгазиев.

По его словам, киргизские рабочие-мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводе заработанных средств на родину.

"Если для граждан Киргизии сумма ограничения составляет 100 тыс. рублей, то для граждан Казахстана - 150 тыс. рублей, а для граждан Армении - 1 млн рублей. Данные меры противоречат нормам ЕАЭС, в частности статье 98 Договора ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждой страны должен свободно отправлять заработанные средства на родину - это вопрос жизни и благополучия для их семей", - подчеркнул Абылгазиев.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.