Джонсон преждевременно покинул ГА ООН и возвращается в Лондон

Британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.
По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.
"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.
Накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.
К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.
При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.
"Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.
Джонсон приостанавливал работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.
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