Главы МИД стран СВПД обсудят в Нью-Йорке иранскую проблему

Министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в составе "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Китая, России и Ирана состоится в среду в Нью-Йорке, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Совещание будет посвящено реализации СВПД, отмечается в коммюнике ЕВС.

Заседание на уровне глав МИД пройдет под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

"Министры обсудят пути обеспечения полного и эффективного осуществления СВПД во всех его аспектах", - сказано в документе.