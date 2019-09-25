Главы МИД стран СВПД обсудят в Нью-Йорке иранскую проблему

Министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в составе "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Китая, России и Ирана состоится в среду в Нью-Йорке, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Совещание будет посвящено реализации СВПД, отмечается в коммюнике ЕВС.
Заседание на уровне глав МИД пройдет под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.
"Министры обсудят пути обеспечения полного и эффективного осуществления СВПД во всех его аспектах", - сказано в документе.
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