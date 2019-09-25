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Регион 25.09.2019 12:15

Главы МИД стран СВПД обсудят в Нью-Йорке иранскую проблему

Министерская встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в составе "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Китая, России и Ирана состоится в среду в Нью-Йорке, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Совещание будет посвящено реализации СВПД, отмечается в коммюнике ЕВС.

Заседание на уровне глав МИД пройдет под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

"Министры обсудят пути обеспечения полного и эффективного осуществления СВПД во всех его аспектах", - сказано в документе.

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Тэги: СВПД, МИНИСТРЫ, ИРАН, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]