Штормовая погода в Новороссийске осложняет отгрузку нефти

В Новороссийске с 6:00 начался шторм, ветер до 22 м/с, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

"Позиция 22-23 сентября, 140 тыс. тонн (Suezmax) еще на наливе, пока погода позволяет работать. Но швартовка текущих позиций уже затруднительна", - уточнил он.

В остальных портах присутствия "Транснефти" погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану.

"Ночная остановка трубопровода Баку-Новороссийск на азербайджанской территории связана с временным отключением НПС Сумгаит по внешнему электроснабжению и на исполнение плана месяца не повлияет", - сообщил Демин.