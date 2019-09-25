Узбекистан интересуется возможностями ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с послом Азербайджана в Ташкенте попросил ускорить проведение 11-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству, сообщает kun.uz.

«В ходе встречи Камилов сообщил, что в ближайшие дни будут организованы государственные визиты высокого уровня между сторонами, и попросил ускорить проведение 11-го заседания межправительственной комиссии в Ташкенте и передать по этому поводу Азербайджану свои пожелания»,- говорится в информации.

Кроме этого, Камилов отметил, что использование транзитных возможностей, предоставляемых проектом железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, будет стимулировать экономическое сотрудничество между двумя странами, включая страны Азии и Узбекистана.

«В связи с этим, согласно указанию президента Узбекистана, в ближайшие дни ожидается визит заместителя премьер-министра Эльёра Ганиева в Грузию. Одной из целей визита является изучение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и использование Грузией транзитных возможностей»,- отмечается в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в 7-ом Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в 15 октября 2019 года в Баку

В последний раз заседание МПК проводилось в октябре 2012 года в Баку.

Железнодорожная магистраль БТК, была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 километров.

Ф.Исазаде