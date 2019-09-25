AMFA в октябре организует конференцию по вопросам микрофинансирования

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 4 октября 2019 года конференцию, посвященную развитию микрофинансирования, говорится в сообщении AMFA.

«В конференции, которая пройдет 4 октября 2019 года, примут участие эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, международных и местных инвесторов, компаний техобслуживания», - сообщили в AMFA.

На конференции будут обсуждаться текущая ситуация на рынке микрофинансирования в Азербайджане, проблемы и дальнейшие перспективы.

В рамках конференции также планируется организовать ярмарку инвесторов.

AMFA учреждена в 2001 году.

А.Мамедов