AMFA в октябре организует конференцию по вопросам микрофинансирования

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 4 октября 2019 года конференцию, посвященную развитию микрофинансирования, говорится в сообщении AMFA.
«В конференции, которая пройдет 4 октября 2019 года, примут участие эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, международных и местных инвесторов, компаний техобслуживания», - сообщили в AMFA.
На конференции будут обсуждаться текущая ситуация на рынке микрофинансирования в Азербайджане, проблемы и дальнейшие перспективы.
В рамках конференции также планируется организовать ярмарку инвесторов.
AMFA учреждена в 2001 году.
А.Мамедов
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