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Финансы 25.09.2019 11:21

AMFA в октябре организует конференцию по вопросам микрофинансирования

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 4 октября 2019 года конференцию, посвященную развитию микрофинансирования, говорится в сообщении AMFA.

«В конференции, которая пройдет 4 октября 2019 года, примут участие эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, международных и местных инвесторов, компаний техобслуживания», - сообщили в AMFA.

На конференции будут обсуждаться текущая ситуация на рынке микрофинансирования в Азербайджане, проблемы и дальнейшие перспективы.

В рамках конференции также планируется организовать ярмарку инвесторов.

AMFA учреждена в 2001 году.

А.Мамедов

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E-mail: [email protected]
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Тэги: AMFA, МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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AMFA в октябре организует конференцию по вопросам развития микрофинансирования в Азербайджане

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]