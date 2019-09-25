Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии открытия транспортно-обменного центра (хаб - ИФ) "Кероглу", сообщает сайт главы государства.
Центр будет действовать в Баку.
Ф.Исазаде
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