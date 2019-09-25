Saudi Aramco восстанавливает потерянную добычу с опережением графика

Государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в этом месяце крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс подверглись атаке, в результате чего было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины добычи в стране.
В настоящее время Saudi Aramco располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с, сообщили источники.
Действующие производственные мощности Абкайк в настоящее время составляют 4,92 млн б/с, Хурайс - 1,3 млн б/с.
Ранее Saudi Aramco заявляла, что рассчитывает восстановить добычу до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.
Цены на нефть усилили падение на новости о более быстром, чем ожидалось, восстановлении добычи в Саудовской Аравии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:20 составляет $62,06 за баррель, что на $1,04 (1,65%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,79 (1,38%) - до $56,5 за баррель.
До выхода новости падение цен Brent и WTI составляло соответственно 1,5% и 1,2%.
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