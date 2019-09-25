Оперный певец Доминго ушел из оперного театра из-за скандала о сексуальных домогательствах

Оперный певец Пласидо Доминго заявил об уходе из Метрополитен-оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на сообщение этого оперного театра.
"Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, - говорится в заявлении Доминго. - Пока я решительно оспариваю недавние обвинения, выдвинутые в отношении меня, я обеспокоен тем, в каком состоянии находятся люди, обвиненные без суда и следствия. После некоторых размышлений я решил, что мое участие в постановке "Макбет" будет отвлекать моих коллег от интенсивной работы как на сцене, так и за кулисой".
"Таким образом, я попросил позволить мне уйти", - добавил оперный певец.
Доминго должен был исполнять главную роль в премьере оперы Джузеппе Верди "Макбет" в среду вечером. Это должно было стать его первым выступлением в США после того, как стало известно об обвинениях Доминго в сексуальных домогательствах.
Руководство оперного театра в свою очередь выразило Пласидо Доминго благодарность за принятое решение.
Ранее стало известно, что около 20 женщин, работающих в опере, обвинили Доминго в сексуальных домогательствах, которые начались с 1980-х годов.
Многие из них пожелали остаться анонимными, кроме певиц Анжелы Тёрнер Уилсон и Патрисии Вульф.
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