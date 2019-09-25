Президент Туркменистана предложил объединить Народный Совет и парламент республики

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду предложил объединить Халк Маслахаты (Народный Совет - высший представительный орган власти) и Меджлис (парламент) в двухпалатный орган представительной и законодательной власти страны, сообщает туркменское Государственное информационное агентство.

"Продолжение реформ, инновационный вектор развития обуславливают необходимость отражения в Конституции Туркменистана некоторых требований общественной жизни и эффективности законодательной деятельности. В связи с этим необходимо совершенствование правового положения Халк Маслахаты Туркменистана", - сказал Бердымухамедов на заседании Народного Совета.

По его словам, переход на двухпалатную систему даст возможность представлять во власти интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике. Это позволит более тесно взаимодействовать депутатам с избирателями на местах, поможет усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.

В целях разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию президент подписал указ о создании Конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в основной закон Туркменистана.

Меджлису Туркменистана поручено создать при Конституционной комиссии рабочую группу, которая займется изучением и обобщением предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Бердымухамедов предложил представить предложения Конституционной комиссии о формировании двухпалатного парламента на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

"В реформировании правовой системы Туркменистана и совершенствовании нашего основного закона мы должны исходить из лучшей мировой практики и строить работу в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул президент.