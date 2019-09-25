Будапешт согласится с компромиссом, которого достигнет украинская власть с нацменьшинством - посол Венгрии

Компромисс по языковой статье закона об образовании Украины должен быть достигнут между украинской властью и венгерским национальным меньшинством, а не между Киевом и Будапештом, считает посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.
"Венецианская комиссия сказала, что в законе (об образовании - ИФ) есть проблемы. И это должно быть исправлено через сотрудничество и разговор с представителями меньшинства. Мы не хотим это сделать компромиссом Будапешта и Киева. Наиболее важным предметом закона является меньшинство. Если они смогут достичь компромисса с министерством образования (Украины - ИФ), это будет хорошо для нас", - сказал посол в комментарии журналистам в среду в Киеве.
Вместе с тем он пояснил, что пролонгация имплементации языковой статьи в законе об образовании была необходима для того, чтобы провести переговоры с представителями меньшинства и найти решение по норме закона.
По словам посла, Венгрия считает, что вопрос готов к решению.
"Вопрос никогда не касался украинского языка. Все знают, что проживающие в Украине, должны изучать украинский язык. Но вопрос в пропорции. И какова будет судьба так называемых венгерских школ", - сказал Ийдярто.
28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины об образовании, который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Также Будапешт заблокировал мероприятия, направленные на интеграцию Украины в НАТО.
МИД Украины направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины об образовании. В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе об общем среднем образовании.
В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств.
"Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере беспилотника в зоне карабахского конфликта
Израильская полиция арестовала палестинского министра за политическую деятельность в Восточном Иерусалиме
Рухани отвергает обвинения европейцев в причастности Ирана к атаке на саудовские нефтеобъекты
Тегеран обусловил ратификацию доппротокола к соглашению с МАГАТЭ возвращением США в СВПД и отменой антииранских санкций
BNA планирует к ноябрю доставить в Азербайджан более 30 новых автобусов
Ставки фрахта нефтяных супертанкеров подскочили до максимума за год
Mattel будет выпускать гендерно-нейтральную куклу Барби
Гражданин Узбекистана пытался незаконно провезти в Азербайджан из России золотые украшения
Более миллиарда человек к 2050г столкнутся с климатическими угрозами из-за подъема уровня океана - ООН
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин
В Азербайджане завершился проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго