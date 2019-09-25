Будапешт согласится с компромиссом, которого достигнет украинская власть с нацменьшинством - посол Венгрии

Компромисс по языковой статье закона об образовании Украины должен быть достигнут между украинской властью и венгерским национальным меньшинством, а не между Киевом и Будапештом, считает посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

"Венецианская комиссия сказала, что в законе (об образовании - ИФ) есть проблемы. И это должно быть исправлено через сотрудничество и разговор с представителями меньшинства. Мы не хотим это сделать компромиссом Будапешта и Киева. Наиболее важным предметом закона является меньшинство. Если они смогут достичь компромисса с министерством образования (Украины - ИФ), это будет хорошо для нас", - сказал посол в комментарии журналистам в среду в Киеве.

Вместе с тем он пояснил, что пролонгация имплементации языковой статьи в законе об образовании была необходима для того, чтобы провести переговоры с представителями меньшинства и найти решение по норме закона.

По словам посла, Венгрия считает, что вопрос готов к решению.

"Вопрос никогда не касался украинского языка. Все знают, что проживающие в Украине, должны изучать украинский язык. Но вопрос в пропорции. И какова будет судьба так называемых венгерских школ", - сказал Ийдярто.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины об образовании, который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Также Будапешт заблокировал мероприятия, направленные на интеграцию Украины в НАТО.

МИД Украины направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины об образовании. В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе об общем среднем образовании.

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств.

"Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.